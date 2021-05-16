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  3. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan kısıtlamaları hiçe saydı

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan kısıtlamaları hiçe saydı

Tam kapanma kısıtlamalarına uymayan Harun Tan, sahilde bisiklet sürerken görüntülendi. 56 yaşındaki Tan'ın maskesiz halleri dikkat çekti. İşte o anlar...

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan kısıtlamaları hiçe saydı

Habertürk'e göre Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Bebek'te görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve bisikletiyle Ortaköy-Trabya hattında turlayan Tan dikkat çekti.

KURAL TANIMADI

Harun Tan, artan vakalar nedeniyle alınan "tam kapanma" uygulaması kısıtlamalarına uymayarak bisiklet sürdü. Aynı zamanda maske takmayan Tan dikkatleri üzerine topladı. 

Ebru Şallı nın eski eşi Harun Tan kısıtlamaları hiçe saydı

EBRU ŞALLI'NIN ESKİ EŞİ HARUN TAN KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA?

Harun Tan'ın kim olduğunu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız...

{TITLE_STRIP}Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

 

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