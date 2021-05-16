Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan kısıtlamaları hiçe saydı

Habertürk'e göre Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Bebek'te görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve bisikletiyle Ortaköy-Trabya hattında turlayan Tan dikkat çekti.

KURAL TANIMADI

Harun Tan, artan vakalar nedeniyle alınan "tam kapanma" uygulaması kısıtlamalarına uymayarak bisiklet sürdü. Aynı zamanda maske takmayan Tan dikkatleri üzerine topladı.

EBRU ŞALLI'NIN ESKİ EŞİ HARUN TAN KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA?

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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?