Ebru Şallı'nın uzaklaştırma kararı aldırdığı Gonca Derin şiddete uğradığını itiraf etti!

Geçtiğimiz gün Ebru Şallı'nın Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararının ardından Gonca Derin adliye çıkışı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2019 yılında evlenen Uğur Akkuş ve Ebru Şallı'nın evliliğin ardından Gonca Derin, sık sık göndermeler ve açıklamalar yapmıştı.

Geçtiğimiz gün Ebru Şallı on zamanlarda hakkında sosyal medyada yürütülen karalama kampanyasından Sağlam'ı sorumlu tuttu ve Gonca Derin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Gonca Derin adliye çıkışı kameralara zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Gonca Derin açıklamasında eşi tarafından şiddete uğradığını ve Ebru Şallı'nın şiddete uğrayacağını dile getirdi.

Eski eşi tarafından kendisine mahkemeden konuşma yasağı aldırılan Gonca Derin Akkuş isim vermeden eşinin çocuğunu kaçırdığını evini bastığını iddia etti.

"ÇOCUKLARINA ÖDEDİKLERİ NAFAKA İÇİN DAVA AÇIYORLAR"

Gonca Derin sözlerine şöyle devam etti: "Ben altı üstü bir öğretmenim niye sürekli benim hakkımda şikayetçi olunuyor? Bunların bir bedeli olacak. Milyon dolarlık yata biniyorlar ama çocuklarına ödedikleri 1.500 TL için dava açıyorlar." ifadelerini kullandı.

"BEN ONUN YANINDA OLMAYACAĞIM"

Ebru Şallı'nın kendisi hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararı hakkında da konuşan Gonca Derin: "Bu kararı benim aldırmam lazımdı. O bu kararı bir gün başkası için aldıracak ve ben o zaman onun yanında olmayacağım.

Ben oğlu vefat etmeden önce de defalarca uyardım. O çocuk yalnızdı. İnsan olarak öyle bir çocuk görüyorsan bile ilgilenirsin."

"EVİME BASKIN YAPILDI!"

Gonca Derin eşinin kardeşi Umut Akkuş'un evine baskın yaptığını ve eve yerleşip çıkmadığını dile getirdi.