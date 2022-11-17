Ebru Şallı'yı darp ettiği iddia edilen Uğur Akkuş yine gündemde! Eski eşi Gonca Derin'den şok eden iddia: "Müge Anlı'nın kapısındayım"

Ebru Şallı'nın darp ettiği iddialarıyla gündeme gelen Uğur Akkuş şimdi de eski eşinden gelen itirafla gündem oldu.

Rukiye Karapunar
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Ebru Şallı'yı darp ettiği iddia edilen Uğur Akkuş yine gündemde! Eski eşi Gonca Derin'den şok eden iddia: "Müge Anlı'nın kapısındayım" 1

Ebru Şallı 2019 yılında evlendiği Uğur Akkuş'la güzel giden evlilikleri geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayla sarsıldı.

Arabasının içinde eşi Ebru Şallı'yı darp ettiği öne sürülen Uğur Akkuş günlerce sosyal medyanın gündeminde kalmıştı.

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Ebru Şallı'yı darp ettiği iddia edilen Uğur Akkuş yine gündemde! Eski eşi Gonca Derin'den şok eden iddia: "Müge Anlı'nın kapısındayım"
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