Ebru Şallı'yı darp ettiği iddia edilen Uğur Akkuş yine gündemde! Eski eşi Gonca Derin'den şok eden iddia: "Müge Anlı'nın kapısındayım" Ebru Şallı'nın darp ettiği iddialarıyla gündeme gelen Uğur Akkuş şimdi de eski eşinden gelen itirafla gündem oldu.

Rukiye Karapunar Editör