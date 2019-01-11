Ebru Şam Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

EBRU ŞAM KİMDİR?

Doğum tarihi : 18.Ağustos.1990

Ebru Şam kaç yaşında : 29

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Model, Dizi Oyuncusu

Ebru Şam doğum yeri : Solingen, Almanya

EBRU ŞAM BİYOGRAFİSİ

2009 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci oldu.

Ebru Şam, 18 Ağustos 1990 tarihinde Almanya’nın Solingen şehrinde bir Türk ailenin kızı olarak doğmuştur. Annesi Akasya Döndü Çelen, babası Özcan Şam’dır. Esra Şam adında bir kız kardeşi vardır. Babası sigortacı, annesi ise ofis yoneticisidir. Çocukluğu Almanya’da geçti. 16 yaşına geldiğinde babası bir mankenlik ajansına kaydettirmiş.

2009 yıarı ile Miss Turkey güzellik yarışmasına müracaat etmiş ve elemeleri geçince Almanya’dan İstanbul’a gelmiştir.

2009 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Türkiye’yi Miss World 2009’da temsil etti. Miss Turkey 2009 ikincisi ise yarışmaya İzmir’den katılan Senem Kuyucuoğlu oldu.

2010 yılında Oktay Kaynarca’nın başrolde oynadığı “Adanalı” adlı diziye 47nci bölümde Esra Komiser olarak katıldı. Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar, Serenay Sarıkaya, Eda Özerkan, Zeynep Koltuk, Cemal Hünal, Çağkan Çulha, Umut Oğuz, Tuğçe Özbudak, Fırat Albayram, Volkan Ünal, Dolunay Soysertgibi oyuncularla birlikte oynamıştır.

Ebru Şam, 2011 yılında “Doktorlar” dizisinin 4. Sezonunda diziye dahil oldu. Kutsi, İlker İnanoğlu, Leyla Göksun, Melike Güner, Cüneyt Türel, Yağmur Atacan, Selen Seyven, Alpay Kemal Atalan, Gülçin Santırcıoğlu gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.

Filmleri ve Dizileri :

2011 - Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)

2011 - Doktorlar 4. Sezon (TV Dizisi)

2010 - Adanalı (2. Sezon (Esra) TV Dizisi)