Ebru Şancı kendi sütünü yüzüne sürdüğünü açıkladı!

Futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikiz bebekleri olan Ebru Şancı, geçtiğimiz günlerde 3. kez anne oldu. Oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına alan Şancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.

36 yaşındaki Şancı, doğum sonrası bebeği ve ikizleriyle sık sık paylaşım yapıyor. Zaman zaman kocasını paylaşıp yaptığı yorumlarla gündeme gelen Ebru Şancı kendisine takipçilerinden gelen bir soruya yanıt verdi.

Şancı cilt güzelliğinin sırrını verdi. Şancı açıklamasında "Hep soruyorsunuz tam samimiyetimle söyleyeceğim belki bilen vardır yapan da vardır. Kendi sütümü sürüyorum yüzüme tonik niyetine. Buzdolabına koyuyorum bazen sabah bazen akşam siliyorum. Patentini almayı düşünüyorum. Cildim gördüğünüz gibi kaymak gibi" dedi.