Ebru Şancı Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Doğum tarihi : 31.Ağustos.1983

Ebru Şancı kaç yaşında : 36

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Model

Ebru Şancı doğum yeri : İstanbul

EBRU ŞANCI BİYOGRAFİSİ

Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İki kardeşi var. Malatyalı bir ailenin kızı. 10 yaşındayken babası ölmüş. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okumuştur. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College’de okumuştur. 2006’da New York’a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘’Oyunculuk ve Drama’’ Bölümünde okuyarak bitirmiştir.

17 yaşındayken Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.

2001 yılında Londra’ya taşındı. 2006’da New York’a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye’ye döndü. Londra’dayken 2002’de hayatını değiştiren adamla yani Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’yle tanıştı ve üç yıl aşk yaşadı. Onun sayesinde Londra Regent College’de okudu. Ebru Şancıdaha sonra Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'yla aşk yaşamaya başladı. Daha sonra Ebru Şancı'nın adı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yla anıldı. Son çıkan haberlerde ise Ebru Şancı'nın adı Alparslan Türkeş'in milletvekili oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş ile anıldı.

Ebru Şancı, daha önce Önder Açıkbaş ve Cihan Haspolatlı'yla da aşk yaşamıştı.

Fashıon One’da program yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

2013 yılında “Yağmurdan Kaçarken” adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı.

7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çift, düğünü ise Belçika'daki bir şatoda yaptı. 14 Ekim 2016tarihinde Mila ve Ceylin adlarında ikiz kızları oldu.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Ceza (Arzu) (sinema)

2013 - Yağmurdan Kaçarken (dizi)