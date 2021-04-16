Ebru Şancı'dan eşi Alpaslan Öztürk hakkında samimi itiraflar!

Eski model Ebru Şancı, 2015 yılında hayatını birleştirdiği futbolcu Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım'a çağrıldığı gün ortaya çıkan videosu hakkına konuştu. Şancı, "Bana ilk önce sana bir video atacağım, ağlayacaksın” dedi. Ben de “Ne ağlayacağım ya" dedim. Videoyu attı, görüntüleri izleyince gerçekten gözlerim doldu." ifadelerini kullandı.

"NASİP BUGÜNEYMİŞ"

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan model Ebru Şancı, Hürriyet'e konuştu. Eşi Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım'a seçildiği gündem söz eden Şancı, bilinmeyenlerden ve ilişkisinden bahsetti.

Şancı, kendisine yöneltilen "Alpaslan Bey'in Milli Takım'a çağrıldığını öğrendiği an yaşadığı sevinç hafızalara kazındı. O görüntüleri izleyince ne hissettiniz?" sorusuna, "Bana ilk önce "Sana bir video atacağım, ağlayacaksın" dedi. Ben de "Ne ağlayacağım ya" dedim. Videoyu attı, görüntüleri izleyince gerçekten gözlerim doldu. Çünkü o kadar iyi biliyorum ki nasıl emek verdiğini... Hiçbir zaman "Onu aldılar, beni almadılar" demedi. Hep "Allah bana ne zaman nasip ederse o zaman olacak" dedi. Nasip bugüneymiş."

Alpaslan Bey normalde de böyle midir? Sevincini böyle mi kutlar şeklinde yöneltilen soruya ise, "Kızdığı zaman çok kızar. Sevindiğinde de çocuk gibidir. Çok duygusal bir insan. Yengeç burcu. Her şeyi en uçta yaşıyor. Bütün Türkiye mesaj attı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

"ALPARSLAN ASLINDA BENİM ESERİM"

Ünlü model sözlerine devam ederek futbolcu eşi hakkında, "Alpaslan yakışıklı bir adam. Bir kere futbolcu ve Türkiye’deki kadınların ilgisini çekiyor. İlk tanıştığımda baktım çocuk güzel. Eve geldim anneme dedim ki “Bir çocukla tanıştım. Burnu biraz büyük, dişleri çürük, yamuk.” Bir hafta sonra dayanamadım. Dedim ki “Senin dişlerini yaptıralım. O gün 32 dişini yaptırdık. Sonra burnunu yaptırdım. Şu an olduğundan bambaşka bir adam. Alpaslan aslında benim eserim." şeklinde konuştu.