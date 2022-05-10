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  3. Ebru Şancı'dan İrem Derici- Cem Belevi aşkına şoke eden sözler! "Damacanaya yükselenler gibi"

Ebru Şancı'dan İrem Derici- Cem Belevi aşkına şoke eden sözler! "Damacanaya yükselenler gibi"

2. Sayfa programına katılan Ebru Şancı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şancı, İrem Derici ve Cem Belevi çifti için olay yaratan ifadeler kullandı.

Ebru Şancı'dan İrem Derici- Cem Belevi aşkına şoke eden sözler! "Damacanaya yükselenler gibi" 117

Ebru Şancı, 2. Sayfa programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.