Ebru Şancı'dan İrem Derici- Cem Belevi aşkına şoke eden sözler! "Damacanaya yükselenler gibi" 2. Sayfa programına katılan Ebru Şancı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şancı, İrem Derici ve Cem Belevi çifti için olay yaratan ifadeler kullandı.

1 7 Ebru Şancı, 2. Sayfa programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.