Ebru Uygun Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

EBRU UYGUN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1971

Ebru Uygun kaç yaşında : 48

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : İş Adamı

Ebru Uygun doğum yeri : İstanbul

EBRU UYGUN BİYOGRAFİSİ

(TOÇEV) Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı Başkanıdır.

Ebru Uygun, 1971 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası tekstilci Ertan Uygun’dur. Çocukluğunda Prensesler gibi büyütüldü.

Liseyi Avusturya’da Saint George Ticaret Lisesi’nde okudu. Sonra Finishing School ve CenevreWebster Üniversitesi’nde İşletme-Pazarlama Bölümü’nde okuyarak mezun oldu. İsviçre’deki öğrencilik yılarında Christian Children Foundation’da iki yıl süreyle staj yaptı. Staj yaptığı dönemde gönüllü olarak UNICEF benzeri Amerikalı bir yardım kurumunda çalıştı. Türkiye’den yurt dışındaki vakıflara bağış yapıldığını fark eden Ebru Uygun, vakıf kurmaya karar verdi. Türkiye’ye döndüğünde bir süre İpaş İplik’te Muhasebe Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

1994 yılında (TOÇEV) Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’nı kurdu. İlk önce vakfa maddi destek sağlamak için pazarlarda giysi sattı arkadaşları ile. Vakıf adına para kazanmaya ilk öyle başladı.

1994 yılında 5 çocukla başlayan yolculuğu, ülkemiz ve çocuklarımız için hayata geçirdiği projelerle 17 5 milyonu aşkın çocuk ile devam etmekteydi.

Okumak isteyen çocuklarımıza eğitim hayatları süresince destek vermek amacıyla ülkenin her köşesine ulaştı. Bir çocuğun nasıl diş fırçalayacağını öğretmekten iyi beslenmelerine, çocuk parklarında oynayabilmesinden daha iyi okumasına yardımcı olmaya kadar birçok proje TOÇEV ile hayat buldu... Vakıf, 1994 yılının Aralık ayından beri Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan 5 milyonu aşkın okuma istekli çocuğun ve ailelerinin dünyasında umuda yer açtı.

2005 yılında, hayata geçirdiği ve köy okullarını onardığı ”Yaşasın Okulumuz” projesi ile ilk ulusal kampanyayı başlattı.

Ebru Uygun, 2001 yılından sonra 3 yıl boyunca üst üste çok büyük ameliyatlar geçirdi. Bir yandan ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığıyla mücadele ederken bir yandan da Türkiye'de neredeyse dolaşılmadık tek karış toprak bırakmadan okumak isteyen ama buna ulaşamayan çocuklara ulaşmaya çalıştı.

Ebru Uygun, Akdeniz Ateşi diye bilinen FMF hastalığı nedeniyle 2001 yılında yürüyemez ve konuşamaz hale geldi. Hastalığını ve hastane günlerini “102 No’lu” adlı kitapta kaleme aldı. “Dokunduğum Yürekler”de ise küçük bir dokunuşun çocukların hayatında yaptığı değişimleri anlattı.

İngilizce, Almanca, Fransızca bilen Ebru Uygun, Fredi Yarcan ile 1995 yılında evlendi.11 yıllık evlilikten sonra 2006 yılında boşandı. Ansel Yarcan ve Aksel Yarcan (d.1997) adlı ikiz erkek çocuk annesidir.

Ebru Uygun:

(TOÇEV) Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı Başkanı

ELPA Tekstil'in Yönetim Kurulu Üyesi,

Sanatçılar ve Sanat sevenler Derneği'nin Başkan Yardımcısı,

Aile Akdeniz Ateşi Derneği Başkan Yardımcısı,

100 Yıl Işıl Eğitim Vakfı’nın Başkanı'dır.

Yazdığı Kitaplar :

2005 - 102 No’lu Oda

2006 - Dokunduğum Yürekler

2009 - Birlikte Büyümek

Ödülleri :

1996 - İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Destek Veren TYYB Junior Chamber/İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Destek Veren En Başarılı Genç Ödülü

2007 - Rotary/Başarı Ödülü

2009 - Lions 118T/Başarı Ödülü

2009 - Hello Dergisi/Pırlanta Kalpli Kadın Ödülü

2010 - Eisenhower Fellow ödüllerini aldı.

Kişisel Sergi :

2012 - Dokundum - Galeri Espas

Karma Sergiler :

2011 - Sanatçılar ve Sanat sevenler Derneği’nin TOÇEV ile birlikte düzenlediği “Elele Karma Resim Sergisi”

2011 - Silivri Rotary Kulübü ve Sanatçılar ve Sanat sevenler Derneği’nin düzenlediği “Somali’ye Yardım Sergisi"

2008 - Sanatçılar ve Sanat sevenler Derneği’nin düzenlediği “Karma Sergisi”