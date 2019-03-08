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  3. Ebru ve Çini etkinliği gerçekleştirildi

Ebru ve Çini etkinliği gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk Sanatları programı tarafından ebru ve çini üzerine "Sanat Etkinliği" gerçekleştirildi.

Ebru ve Çini etkinliği gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk Sanatları programı tarafından ebru ve çini üzerine "Sanat Etkinliği" gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Geleneksel Türk Sanatları programı öğretim elemanları, ebru ve çininin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak göstererek bu sanatlar hakkında bilgiler paylaştı.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonunda öğrencilerin yapmış oldukları ebru ve çiniler kendilerine hediye edildi.

Ebru ve Çini etkinliği gerçekleştirildi

Ebru ve Çini etkinliği gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

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