Ebubekir Elihos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebubekir Elihos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebubekir Elihos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebubekir Elihos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebubekir Elihos 19 Ocak 1996 tarihinde Sanliurfa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ebubekir Elihoş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebubekir Elihos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ebubekir Elihos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ebubekir Elihos'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ebubekir Elihos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebubekir Elihos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebubekir Elihos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebubekir Elihos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Şanlıurfa U21

1 Temmuz 2015 yılında Şanlıurfaspor

1 Ağu 2017 yılında Karaköprü Bld

20 Ağu 2019 yılında Pazarspor

2 Eylül 2020 yılında Mardin Fosfat

15 Ocak 2021 yılında Karaköprü Bld

2 Eylül 2021 yılında Hacettepe

26 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2022 yılında Çankaya FK

1 Temmuz 2022 yılında Erbaaspor

Ebubekir Elihos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebubekir Elihos şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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