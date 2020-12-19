Gazeteci Yılmaz Özdil, hakkında yaptığı açıklama ile Ebubekir Sifil gündem oldu. Gazeteci Özdil ile aralarında geçen tartışmaya göre Ebubekir Sifil 'cesedi camiye sokulmasın' demesinin ardından Yılmaz Özdil ise, “Camiye almazsan, cemevinden kaldırırlar, müsterihim. Sen düşün!” şeklinde yanıt verdi. Olay sözler ile gündeme gelen Ebubekir Sifil özel yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Ebubekir Sifil kimdir? Nereli? Mesleği ne? Eserler hangileri? İşte detaylar...

EBUBEKİR SİFİL KİMDİR, NERELİ?

Ebubekir Sifil 25 Aralık 1960 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Sarıkamış'ta, lise eğitimini ise Kars İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 60 yaşındaki Sifil, evli ve 3 çocuk babasıdır. Akademisyen, ilahiyatçı, araştırmacı, yazar ve şair gibi çeşitli kimlikler ile ismi bilinmektedir.

EBUBEKİR SİFİL MESLEĞİ NEDİR?

1978 senesinde Erzurum Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü'nde üniversite eğitimine başladı. Ancak 1980'de bu okuldan kendi isteği üzerine ayrıldı. Aynı yıl Ankara Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'na geçiş yaptı. 1984-1985 döneminde bu okulun Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünde eğitimi tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Bilim" dalında yaptığı Yüksek Lisansını ise 1996 yılında başarıyla tamalarken, Doktorasını da 2006 senesinde bitirdi.

1993-1996 yılları aralığında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, 1998-1999 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi mesleğinde görev aldı. Her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldı. Şuan da ise Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında Doçent Doktor unvanına sahip oldu. Bildiği diller Arapça ve İngilizce'dir.

ESERLERİ

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi

Müslümanca Bir Hayat İçin

Sözü Müstakim Kılmak 2

Hz. Ömer ve Nebevi Sünnet

Sana Din'den Sorarlar -2

Böyle Seslendiler Allah Rasulu ve Hulefa-i Raşidin'den Hitabeler

İstikamet Yazıları (2 Cilt)

İslami Bilincin İhyası

İdrak ve Tasdik

Sana Din'den Sorarlar -1

Ehl-i Sünnet Akaidi Muhtasar Tahavi Akidesi Şerhi

Modern Fetvalar Çağdaş Hurafeler

Hikemiyat

Sözü Müstakim Kılmak

Çağdaş Dünyada İslami Duruş

İslam ve Modern Çağ (3 Cilt)

İhya ve İnşa

Sözü Müstakim Kılmak

İslam ve Modern Çağ 3

İslami Duruş

İslam ve Modern Çağ 1

İslam ve Modern Çağ 2

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi (1. Cilt)

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi (2. Cilt)

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi (3. Cilt)

Modern Fetvalar Çağdaş Hurafeler -1

Hazreti Ömer ve Nebevi Sünnet (Doktora tezinden oluşmaktadır.)

Muvatta Nüshaları Muhteva Analizi