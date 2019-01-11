Ebubekir Sifil Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

EBUBEKİR SİFİL KİMDİR?

Doğum tarihi : 25.Aralık.1960

Ebubekir Sifil kaç yaşında : 59

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Akademisyen, Yazar, Din Adamı, Şair

Ebubekir Sifil doğum yeri : Sarıkamış, Kars

EBUBEKİR SİFİL BİYOGRAFİSİ

Ebubekir Sifil, Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Ebubekir Sifil, 25 Aralık 1960 tarihinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğmuştur. İlkokul ve Ortaokulu Sarıkamış’ta, Lise’yi Kars İmam-Hatip Lisesi’nde okudu. 1978yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü’ne (şimdiki adıyla Eğitim Fakültesi) girdi. 1980 yılında bu okuldan ayrıldı ve aynı yıl Ankara Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’na (şimdiki adıyla İletişim Fakültesi) girdi. 1984-85 öğretim yılında bu okulun Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Ebubekir serbest çalıştı. Bu arada kısa bir süre bir özel şirkette Arapça mütercimlik yaptı. Aralık-1986 – Nisan-1987 tarihlerini kapsayan askerlik dönüşü bir süre yine serbest çalıştıktan sonra 1989 yılından 1993 yılı sonuna kadar Türkiye Diyanet Vakfı’nda yayın editörlüğü yaptı.

Ebubekir Sifil, 1993-1996 yılları arası Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ve 1998-1999 yılları arası Eskişehir’de Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı; her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldı.

Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Hadis Bilim Dalı’nda yaptığı Yüksek Lisansını 1996 yılında, Doktorasını ise 2006 yılında bitirdi.

Yazmış olduğu “Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi 1-2-3” adlı kitaplarında Serinin I. Kitabı Yaşar Nuri Öztürk'e cevap mahiyetindedir. Diğer II - III.'üncü kitabı ise Fazl'ur Rahman'ın eserlerinin eleştirisidir.

1999-2000 yılları arası Yeni Mesaj gazetesinde günlük yazılar yazdı. 2000 yılından beri günlük yazılarını Millî Gazete'de devam ettirmektedir.

1980 yılından 1993 yılına kadar yazdığı şiirler Mavera, Dergâh, Yedi İklim, İslâmî Edebiyat, Kayıtlar, Güneysu dergilerinde yayımlandı.

Ebubekir Sifil, evli ve 3 çocuk babasıdır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ebubekir Sifil, Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

20 Temmuz 2017 Perşembe günü Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Taslaman ile Habertürk TV'de Veyis Ateş'in konuğu oldu.

Kitapları :

1989 - İhtilaftan Rahmete fıkhî ihtilafların hakikati (Arapçadan çeviri)

1997 - Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar adıyla (Arapçadan çeviri)

1997 - Modern İslam düşüncesinin tenkidi

1998 - Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi 1-2-3

1999 - Çağdaş Dünyada İslami Duruş

2010 - Sözü Müstakim Kılmak

2011 - İslam ve Modern Çağ (3 Cilt)

2012 - Böyle Seslendiler Allah Rasulu ve Hulefa-i Raşidin'den Hitabeler

2012 - İstikamet Yazıları (2 Cilt)

2013 - Çağdaş Dünyada İslami Duruş

2013 - Hz Ömer ve Nebevî Sünnet

2013 - İdrak ve Tasdik

2013 - Mezhep meselesi ve fikhî ihtilaflar

2013 - Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi - 1

2014 - İhyâ ve İnşâ

2014 - İslamî Bilincinin İhyası

2014 - Makâlâtu’l-Kevserî: Kevserî Külliyatı (Arapçadan çeviri)

2014 - Modern Fetvalar Çağdaş Hurafeler

2015 - Ehl-i Sünnet Akâidi: Muhtasar Tahâvi Akidesi Şerhi

2015 - Hikemiyât: Kalb-i Selim İçin

2015 - Müslümanca Bir Hayat İçin

2015 - Sözü Müstakim Kılmak 2

2015 - Sana Din'den Sorarlar -1

2015 - Sana Din'den Sorarlar -2

1989 yılından itibaren Girişim, Kitap Dergisi, İlim ve Sanat, Bilgi ve Hikmet, İslamî Araştırmalar, İslami Edebiyat, Beyan, Altınoluk, Semerkand gibi dergilerde yazıları yayımlandı. Halen Semerkand dergisinde her ay düzenli olarak yazmaktadır.

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi adıyla başlattığı bir seri çalışmanın ilk ürünü (Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün görüşlerinin ele alındığı cilt) Mayıs 1997 tarihinde (4. baskı Nisan 1999), Fazlur Rahman'ın görüşlerinin ele alındığı cildin 1. kısmı Ocak 1998 tarihinde (2. baskı Ocak 1999) ve 2. kısmı Aralık 1999 tarihinde Kayıhan Yayınevi tarafından neşredildi. (Bu dizinin ilerleyen ciltlerinde Prof. Dr. Süleyman Ateş, Prof. Dr. Hüseyin ATAY, Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU gibi ilim adamlarının görüş ve yaklaşımları işlenecektir.)

Yukarıda adı zikredilen dergilerde yayımlanmış bulunan yazılarının bir kısmı ile neşredilmemiş bazı makaleleri Çağdas Dünyada İslamî Duruş adlı kitapta (Rıhle Yayınları-1999) bir araya getirildi.- Modern Fetvalar Çağdaş Hurafeler adıyla Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün görüşlerinin eleştirisine tahsis ettiği bir seri çalışmanın ilk ürünü Alperen yayınları arasında (Aralık-2001) yayımlandı.

Arapça'dan yaptığı bir çeviri Risale Yayınları arasında İhtilaftan Rahmete adıyla 1989 yılında neşredildi. 1997 yılında bu çalışmanın ikinci baskısı (Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar adıyla) yapıldı. Arapça'dan çevirdiği Makâlâtu'l-Kevserî adlı eseri 2014 yılında yayınlandı.

Halen Hanefî mezhebinin fıkhî konulardaki hadis delillerini zikreden ve diğer mezheplerin delilleriyle karşılaştırmalar yapan en hacimli eser olarak bilinen 22 ciltlik İ'lâu's-Sünen'in çevirisi üzerinde çalışmaktadır. Şu ana kadar bu eserin 7 cildinin tercümesi bitirilmiş ve yayıma hazır hale getirilmiştir.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından neşredilmekte olan İslam Ansiklopedisi'ne madde telif etmektedir. Telif ettiği maddeler (ki şu anda 15'i geçmiş bulunmaktadır), adı geçen ansiklopedinin XIV. cildinden itibaren neşredilmeye başlamıştır.