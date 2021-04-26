Ebubekir Sifil'den başörtülü eğitim açıklaması: İnsan beyni belli bir sıcaklığa ulaştığından daha iyi çalışır!

İlahiyatçı Ebubekir Sifil tarafından yapılan açıklama, sosyal medyada gündem oldu.İngiltere'de bir profesörün anlattıklarını aktardığını öne süren Sifil, "Araştırmalarımız bize onu gösterdi ki insan beyni belli bir sıcaklığa ulaşıp onu muhafaza edince ideal çalışır" şeklinde konuştu.

Bekir Develi'nin YouTube kanalına konuk olan İlahiyatçı Ebubekir Sifil, eğitim sistemiyle alakalı değerlendirme ve önerilerde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Fatih' projesinin hazırlık aşamasında Avrupa ülkelerine heyet gönderdiğini belirten Sifil, İngiltere'de bir profesör tarafından yapılan açıklamada, çocukların eğitim alırken başlarının kapalı olmasının gerektiğini söyledi.

İNGİLİZ PROFESÖRÜN İDEAL EĞİTİM SİSTEMİ

Bunu kendisine söz konusu heyetlerden birinde yer alan görevlinin söylediğini belirten Sifil, bu kişinin kendisine şunları söylediğini aktardı:

Ebubekir Sifil Kimdir? Nerelidir? Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

"İngiltere'ye gittik. Eğitim işleriyle kim ilgilenir, araştırdık. Çok kıdemli, yaşlıca bir profesörü söyledi herkes. Gittik. 'Size ideal eğitim ortamını anlatayım ister misiniz?' dedi. 'Tabii efendim' dedik. Dedi ki, 'Bunca yıllık çalışmalarımın bana öğrettiği neticeyi size söyleyeceğim.

"HOCA DA TALEBE DE YERDE OTURACAK"

İdeal bir eğitim çok büyük amfilerde, salonlarda olmaz. Mümkünse 15-20 kişiyi geçmeyecek küçük mekanlarda olmalıdır. Hoca ile talebe göz hizasında bulunmalıdır. Talebe basamak sistemi olmayacak. Mümkünse hoca da talebe de yerde oturacak.

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"KIZ VE ERKEKLER AYRI OTURACAK"

Kız öğrenciler ve erkek öğrenciler ayrı ayrı olacak.

"KIZ VE ERKEKLERİN BAŞLARI KAPALI OLACAK"

Sonra, başları kapalı olacak.' Kızların da erkeklerin de... 'Araştırmalarımız bize onu gösterdi ki insan beyni belli bir sıcaklığa ulaşıp onu muhafaza edince ideal çalışır' dedi."