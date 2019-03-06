Ebubekir Taşyürek: Kartal Spor Tesisi yeniden inşa edilecek

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal'daki gençlerle buluştu. Özel asansörle belediye binasındaki odasına giren, halkın, sekreterinin sekreteri ile ancak görüşebildiği zihniyeti sonlandıracağını söyledi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal'da gençlerle buluştu. Gençlere hitaben "Bu soğuk havayı yürekleriniz ile sıcak tutan kardeşlerim, bilmenizi isterim ki mazbatayı aldıktan sonra ben sadece Kartal Belediye Başkanı olmayacağım. Her zaman sizlerin Ebubekir ağabeyi olarak yanınızda olacağım. Kendisine özel asansörle belediye binasındaki odasına giren, halkın, sekreterinin sekreteri ile ancak görüşebildiği bu zihniyeti, halkını sahipsiz bırakışını sonlandıracağız" dedi.

HER ZAMAN SİZLERİN EBUBEKİR AĞABEYİ OLARAK YANINIZDA OLACAĞIM

"Kartal'da sadece spor ve ticaret değil, eğitim faaliyetlerinde de bulunacağız" diyen Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, "Birlikte yarınlarımızı inşa edeceğiz. 2 Mart'ta planladığımız toplantıya sizleri davet ediyorum. Plan ve projelerimizi anlatacağız" ifadelerini kullandı.

KARTAL SPOR'A MÜJDE

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, gençlerden gelen istekler üzerine şunları söyledi:

"Genç kardeşlerim, aslında tanıtım toplantısına kadar projeler hakkında bilgi vermek istemiyorduk ama sizlerin hatırına bir şeyler söyleyebilirim. Sizlere söz veriyorum ki mazbatayı aldığımız takdirde Kartal Spor'un tesisini yeniden inşa edeceğiz ve BAL liginden yükselmesinde yardımcı olacağız. Kültür merkezi ve kütüphane yapımının da sözünü veriyorum. Bunları gerçekleştireceğimi göreceksiniz. Söz veriyorum."

EBUBEKİR TAŞYÜREK HAKKINDA

1960 yılında Erzurum'da doğan Ebubekir Taşyürek, ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalının Yönetim Bilim Dalında Yüksek Lisans Programına katıldı. AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, Ekonomik İşlerden sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, İstanbul 1.Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2009 Mart yerel seçimlerde AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Ebubekir Taşyürek, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini 2014 Mart dönemine kadar yürüttü. 2014 Mart yerel seçimlerinde yeniden AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkan adayı olan Ebubekir Taşyürek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

DHA