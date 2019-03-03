Ebubekir Taşyürek: Kartal'da gençlere kurs ve iş olanağı sunulmalı

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal'daki gençler için kurs ve iş olanakları sağlayacak projeler üreteceklerini söyledi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçim programına Hikmet İlim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek devam etti. Taşyürek, Dernek Başkanı Ahmet Yeter ve dernek üyeleri ile görüştü. Projeleri hakkında bilgi verdi.

Üyelerin Kartal'a ilişkin genel soru ve sorunlarını dinleyen AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, ilçenin gençlerine ekonomik anlamda sahip çıkacaklarını, kurslar ve olanaklar sağlayacaklarını, iş bulmayla ilgili sorunların önüne geçecek projeler üreteceklerini söyledi.

"AMAÇ KARTAL'IN HAK ETTİĞİ BELEDİYECİLİK HİZMETİNE KAVUŞMASI"

Bu görüşmenin ardından Güneydoğulu İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti. Kartal'a ilişkin genel sorunlarını dinleyen AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, sözlerine "Değerli Kartallı kardeşlerim sizlerin de malumu önümüzde 31 yerel seçimleri var. Bu seçimlerde amacımız öncelikle Kartal'ın hak ettiği belediyecilik hizmetine kavuşmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakını bu önümüzdeki yerel seçimlerde de sürdürme kararı almıştır. Bendeniz AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartalımızın Cumhur İttifakı adayı olarak huzurunuzda bulunmaktayım." diyerek başladı.

"BÜTÇE VAR, HİZMET YOK"

CHP Kartal Belediyesi'nin basına sunduğu haberi paylaşmak istediğini söyleyen Taşyürek, "Haberin içeriğinde son 10 yılda yapılan hizmetler listesi mevcut ve bu liste 11 maddeden oluşuyor. Hizmetlerden 7'si sadece heykel. Kartal ilçesine ve halkına sundukları belediyecilik hizmeti bu. Hem de CHP Kartal Belediyesi son 10 yılda eski parayla 2,5 katrilyon para harcamış ki bu meblağ evraklarda yazılı. Bilmenizi isteriz ki bizler sadece ve sadece Kartal ilçemize ve halkına hak ettiği belediyecilik hizmetini sunmak için belediye başkanlığına talibiz. Tarihi eskilere uzanan bu ilçemizdeki Dragos çayı, İstanbul'un fethinden önce Bizans ile sınırımızdır ve Orhantepe Mevkisi de ismini Osmanlı Devleti ikinci padişahı Orhan Gazi'den almaktadır. İşte böylesi Kartal ilçemize hak ettiği belediyecilik hizmeti sunmak üzere belediye başkanlığına talibiz. 50'ye yakın ülkeye gitmiş ve birbirinden farklı il, ilçe gezmiş ve belediyecilik hizmetleri araştırması yapmış biriyim. Yerel yönetim alanında oldukça tecrübe ve deneyim sahibi birisiyim. 31 Mart yerel seçimlerinde ilçemize belediyecilik hizmeti sunmak üzere sizlerden destek talep ediyorum" dedi.

Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü'nü ziyaret eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, avcılık konusunda dernek üyeleri ile sohbet ettikten sonra günlük programını tamamladı.

DHA