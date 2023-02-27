Ebuka Onah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebuka Onah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebuka Onah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebuka Onah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebuka Onah 24 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebuka Onah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ebuka Onah'nin FK Riteriai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ebuka Onah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebuka Onah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebuka Onah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebuka Onah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Riteriai

Ebuka Onah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebuka Onah şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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