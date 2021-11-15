Ebülyoskop ne demek, TDK'ya göre Ebülyoskop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ebülyoskop ne demek? Ebülyoskop TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ebülyoskop kelimesi. Peki ebülyoskop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ebülyoskop nedir, ebülyoskop kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EBÜLYOSKOP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ebülyoskop kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ebülyoskop kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ebülyoskop kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cisimlerin kaynama sıcaklığını tespit etmeye yarayan cihaz

