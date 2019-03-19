ECB / De Guindos: Yavaşlama yılın geneline yayılabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avrupalı üreticilerin yavaşlayan dış talepten etkilendiğini ve bu etkinin bazı ülke ve sektörler tarafından birleştiğini söyledi.

Madrid'de konuşan de Guindos, Euro Bölgesinden gelen verilerin zayıf olduğunu ve küresel ekonomik görünümün zayıfladığını belirterek Çinde görülen ekonomik olgunlaşmayı örnek gösterdi ve yavaşlamanın yılın geneline yayılacağını söyledi.

De Guindos, konuşmasından önce banka finansman koşulları elverişli olsa da, büyüme hızındaki yavaşlama ve birkaç belirsizliğin sürekliliği bu koşulları etkileyebileceğine işaret etti ve tedbirli olmak gerektiğini söyledi ve ücret artışının hanehalkı geliri ve özel tüketime dayanak olmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

DHA