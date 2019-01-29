ECB/De Cos: Büyümeye yönelik risklerin kalıcılığı değerlendirilmeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Pablo Hernandez De Cos, büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin "daha ısrarcı, kalıcı olup olmadıklarının değerlendirmesi" çağrısı yaptı.

Aynı zamanda ve İspanya Merkez Bankası Başkanı olan De Cos, söz konusu risklerin ECB tarafından "geçici oldukları" değerlendirildiğine de işaret ederek, "Şu ana kadar düşüncemiz Euro Bölgesi büyümesinde görülen yavaşlamanın geçici olduğu yönündeydi" dedi ve ekledi:

"Ancak, birçok geçici olayın Avrupa ekonomisi üzerinde ciddi bir etkiye sahip olması, bunların bazılarının kalıcı olduğunu düşünmemize yol açabilir. Bu değerlmendirmemiz gereken bir şey."

De Cos, "geçici olaylar"dan söz ederken, Fransa'daki sarı yelekliler protestolarına ve Almanya'da araçlara ilişkin yapılan yeni düzenlemelere işaret etti.

DHA