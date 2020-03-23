ECB/Giundos: Avrupa durgunluğa girecek, ama geçici olacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Covid-19 salgınının Avrupa'yı durgunluğa sokacağını, ancak bu durumun geçici olacağını vurguladı.

Guindos Avrupa ekonomisinin yılın ikinci yarısından itibaren yeniden büyüyeceğini ekledi.

İspanya'nın TV La Sexta kanalının sorularını yanıtlayan Guindos, "Covid-19 salgınının etkisi çok sert olacak ve Avrupa'yı bir dorgunluğun içine çekecek. Bu nedenle Avrupa ekonomisi için yılın ilk yarısı kötü olacak. Bu dönemde Avrupa bir durgunluğa girecek; ancak, ikinci yarıda

Avrupa için pozitif büyüme ornanları göreceğimize inanıyorum" dedi.

De Guindos, ECB'nin Covid-19 salgınının ekonomik etkisi ile ihtiyaç olduğu sürece mücadele edeceğini belirtirken, Avrupa'da bir borç krizinden kaçınmanın önemli olduğunu da vurguladı.

Kaynak: DHA