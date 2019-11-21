ECB/Lane: Euro bölgesi gelecek yıl resesyona girmeyecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, euro bölgesi ekonomisinin beklenenden daha az büyümesine rağmen resesyona girmeyeceğini ve gelecek yıl veya önümüzdeki iki yıl içinde toparlanacağını belirtti.

İtalyan la Repubblica gazetesiyle yaptığı söyleşide, "Ekonomi umduğumuzdan daha az büyüyor. Dinamik hayal kırıklığı yaratıyor ama olumsuz değil. Gelecek yıl veya iki yıl içinde toparlanma bekliyoruz" diyen Lane, Euro Bölgesi'ndeki mevcut yüzde 1.0 enflasyonun "yetersiz" olduğunu söyledi.

Lane euro bölgesi ülkelerinin, "yeni harcamalar için ek kaynakları boşa harcamak ya da vergileri düşürmek" yerine, borçlarını düşürmek için mevcut düşük faiz oranlarından yararlanmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA