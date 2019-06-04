ECB/Villeroy: Ticaret gerginlikleri büyümeyi tehdit ediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, giderek yükselen ticaret gerginliklerinin Avrupa'nın büyümesini tehdit ettiğini ve euronun büyük ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya geldiğini söyledi.

Avrupa'nın küresel ticaret savaşları ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılışı gibi belirsizliklerle karşı karşıya olduğu belirtilirken ECB'den yapılan açıklamada yüksek miktarda borçlu ülkeler ve firmaların tehlike altında olduğuna işaret edildi.

DHA