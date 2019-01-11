Ece Begüm Yücetan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ECE BEGÜM YÜCETAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 27.Ağustos.1988

Ece Begüm Yücetan kaç yaşında : 31

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Model

Ece Begüm Yücetan doğum yeri : İzmir

ECE BEGÜM YÜCETAN BİYOGRAFİSİ

2012 yılında Survivor Ünlüler – gönüllüler yarışmasına katılmıştır.

Ece Begüm Yücetan, 27 Ağustos 1988 tarihinde İzmir’de doğmuştur. İlk okulu Özel Türk Kolejinde okuyan Begüm, lise hayatını Karşıyaka Lise'sinde tamamladı. Yüksek öğrenimini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Türkçe İngilizce Mütercim Tercümanlık olarak devam ettirdikten 2 yıl sonra ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra Açıköğretim Fakültesinde Medya İletişimi okudu, aynı zamanda modellik yapmaktadır.

2004 yılından beridir de modellik yapmaktadır. Ortaokuldayken basketbol ve voleybolla ilgilenen Begüm'ün kısa bir süre tenisle ilgilendiğini söylüyor. Daha sonra ise ritmik jimnastiğe ilgi duyan Begüm bunu profesyonel olarak yapmasa da, spor Begüm'ün hayatında hep var olmuş.

180 boyundave 52 kilo olan Ece Begüm Yücetan, 2009 yılında Miss Turkey yarışmasında finalistlerden biri oldu. 2009 yılında Kıbrıs'ta yapılan Barış Güzeli Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etti ve ikincilik kazandı.

2010 yılında şarkıcı Hande Yener’in “Bodrum” adlı son klibinde rol aldı.

Ece Begüm Yücetan, 2012 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve Nihat Altınkaya’nın birinci olduğu Survivor Ünlüler – gönüllüler yarışmasına katılmıştır. Yarışmada Ünlüler takımında Alp Kırşan, Almeda Abazi, Anıl Tetik, Doğuş, Merve Büyüksaraç, Mustafa Topaloğlu, Nihat Altınkaya, Sibel Tüzün olmuştur. Gönüllüler takımında Hasan Yalnızoğlu, Ece Begüm Yücetan, Asena Erdem, Cevher Pekçiçek, Gülen Sezmiş, Hayim Kohen, Serhat Özcan, Şansın Tokyay yarışmıştır.

22 Şubat 2015 tarihinde TV8 ekranlarında başlayacak olan “Survivor All Star” yarışmasına; Turabi Çamkıran, Hilmi Cem İntepe, Merve Oflaz ve Pascal Nouma, Hasan Yalnızoğlu, Anıl Tetik, Nadya Zagli, Ece Begüm Yücetan, Doğukan Manço, Bozok Gören, Özlem Çalın, Duygu Çetinkaya, Taner Özdeş, Almeda Abazi, Serenay Aktaş, Berna Canbeldek, Seda Aktuğlu, Hakan Hatipoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık, Fulya Keskin katılacak.

14 Şubat 2015 tarihinde Nihat Doğan, Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili yazdığı tepki çeken ’i nedeniyle “Survivor All Star” kadrosundan çıkarıldı yerine eski futbolcu Ahmet Dursun katıldı.

İlk olarak Turabi finale çıkmayı garantilemişti. 1 Temmuz 2015 tarihinde TV 8'de yayınlanan Survivor All Star yarışmasından sonra yapılan SMS oylamasında Merve Aydın finale kalan ikinci isim oldu.