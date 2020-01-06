Ece Çeşmioğlu kimdir? Aslen nereli? Sevgilisi kim?

Çocuklar Duymasın dizisinden oyunculuk hayatına ilk adımını atan Ece Çeşmioğlu şimdilerde Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez ile aşk yaşıyor.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım atmıştır. Fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanınmıştır. 26 Kasım 1990 doğumludur.

ECE ÇEŞMİOĞLU DİZİLERİ

Çocuklar Duymasın (2002)

Çocuğun Var Derdin Var (2004)

Nehir (2005)

Gümüş (2005) -Hilal

İki Aile (2006-2008) - Ceren Karaman

Eyvah Halam (2008) - Asya

Firar (2011-2012) - Bahar

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) - Ayça

Yaz'ın Öyküsü (2015) - Yaz

Kalbim Yangın Yeri (2016) - Sevda Günsoy

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017) - Atike Sultan

Yüz Yüze (2017) - Zeynep

Yuvamdaki Düşman (2018) - Ceren

Söz (2018-2019) - Melisa