Ece Çeşmioğlu kimdir? Aslen nereli? Sevgilisi kim?
Mucize Doktor'da Ali Vefası rolünde oynayan Taner Ölmez ile aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Ece Çeşmioğlu kimdir? soruları merakla araştırılıyor. İşte Ece Çeşmioğlu hakkındaki bilgiler...
Çocuklar Duymasın dizisinden oyunculuk hayatına ilk adımını atan Ece Çeşmioğlu şimdilerde Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez ile aşk yaşıyor.
ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım atmıştır. Fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanınmıştır. 26 Kasım 1990 doğumludur.
ECE ÇEŞMİOĞLU DİZİLERİ
Çocuklar Duymasın (2002)
Çocuğun Var Derdin Var (2004)
Nehir (2005)
Gümüş (2005) -Hilal
İki Aile (2006-2008) - Ceren Karaman
Eyvah Halam (2008) - Asya
Firar (2011-2012) - Bahar
Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) - Ayça
Yaz'ın Öyküsü (2015) - Yaz
Kalbim Yangın Yeri (2016) - Sevda Günsoy
Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017) - Atike Sultan
Yüz Yüze (2017) - Zeynep
Yuvamdaki Düşman (2018) - Ceren
Söz (2018-2019) - Melisa
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