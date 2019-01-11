Ece Çeşmioğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
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ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?
Doğum tarihi : 26.Kasım.1990
Ece Çeşmioğlu kaç yaşında : 29
Kilo & Boy :
Burcu : Yay
Meslek : Dizi Oyuncusu
Ece Çeşmioğlu doğum yeri : İstanbul
ECE ÇEŞMİOĞLU BİYOGRAFİSİ
2015 yılında “Yaz'ın Öyküsü” adlı dizide Yaz karakterini canlandırdı.
Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.
Ece Çeşmioğlu, Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Oyunculuk hayatına 2002yılında “Çocuklar Duymasın” dizisinde oynayarak başladı.
2005 yılında “Gümüş” adlı dizide Hilal karakterini oynadı. Dizinin başrollerinde Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem Bora, Güngör Bayrak, Laçin Ceylan, Tarık Ünlüoğlu oynadı.
2006 yılında “İki Aile” dizisinde Ceren Karaman karakterini oynadı. Dizede Emre Kınay, İclal Aydın, Öner Erkan, Tekin Akmansoy, Bahar Yanılmaz, Halit Akçatepe gibi oyuncular oynadı.
Temmuz 2015 yılında Kanal D ekranlarında başlayan “Yaz'ın Öyküsü” adlı dizide Ece Çeşmioğlu, Yaz karakterini canlandırırken; Vildan Atasever, Tansel Öngel, Çağdaş Onur Öztürk, Tuğçe Açıkgöz, Tarık Ündüz, Deniz Gürzumar, Ayşegül İşsever, Zühtü Erkan, İncilay Şahin ve Zehra Daştan da rol aldı.
Filmleri ve dizileri :
2015 - Yaz'ın Öyküsü (Yaz) (TV Dizisi)
2011 - Firar (Bahar) (TV Dizisi)
2011 - Başlangıç (Kısa Film)
2012 - Öyle Bir Geçer Zaman ki 3. Sezon (Ayça) (TV Dizisi)
2009 - Ev (Setanay)(Sinema Filmi)
2008 - Eyvah Halam (Asya) (TV Dizisi)
2006 - İki Aile (Ceren Karaman) (TV Dizisi)
2005 - Gümüş (Hilal) (TV Dizisi)
2005 - Nehir (TV Dizisi)
2004 - Çocuğun Var Derdin Var (TV Dizisi)
2002 - Çocuklar Duymasın (TV Dizisi)
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