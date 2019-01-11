Ece Dizdar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ECE DİZDAR KİMDİR?

Doğum tarihi : 23.Kasım.1981

Ece Dizdar kaç yaşında : 38

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Ece Dizdar doğum yeri : İstanbul

ECE DİZDAR BİYOGRAFİSİ

Ece Dizdar, 2017 yılında Craft Tiyatro'da Başak Daşman ve Merve Dizdar'la birlikte yazar Stef Smith’in oyunu "Yutmak" adlı oyununda rol aldı.

Ece Dizdar, 23 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babasının görevinin Denizaltı Subayı olması nedeniyle çocukluğu Türkiye’nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde geçmiştir. Çok gezgin yaşamı nedeni ile genellikle Amerika’nın DoDDS sistemi ile açılan Amerikan okullarında okudu. Ortaokul yıllarında Belçika’da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı kapsamında sahneye çıktı.

Ece Dizdar, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Londra’ya taşındı ve ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimini tamamladı. Ardından profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.

Babasının görev nedeni ile bulundukları Gölcük Deniz Üst Komutanlı’ğında Gölcük donanmanın içindeki orduevi binasında iken 1999 depreminde ailesini yitirmiştir.

Ece Dizdar Tiyatro DOT için yazar Mark Ravenhill’in kitabı Shopping and Fucking ve David Eldridge’nin uyarladığı Festen gibi oyunların çevirilerini yapmıştır. Profesyonel reklam ve tanıtım dublajcısıdır. Ece Dizdar hala İngiltere’de ve Türkiye’de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapmaktadır.

Ece Dizdar, 2002 yılında yapımcılığını Birol Güven’in yaptığı ve başrollerinde Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Arzu Balkan, Ali Sunal, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Selahattin Taşdöğen, Büşra Pekin gibi oyuncuların oynadığı “En Son Babalar Duyar” adlı dizide dizi oyunculuğuna başladı.

Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısıda olan Ece Dizdar uzun yıllar Alo Garanti’nin ve Dove, Samsung, Migros, Mercedes gibi birçok markanın sesi olmuştur.

Başrolünü üstlendiği "Çekmeceler" filmiyle 2016 yılında 21. Sadri Alışık Sinema Ödülleri'nde "Yılın en başarılı kadın oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

2014 yılında senaryosu gerçek olay ve kişilerden esinlenilerek M.Caner Alpertarafından kaleme alınan “Çekmeceler” adlı sinema filminde Yaklaşık 25 yıla yayılan bir hikayenin, tiyatro ve oyun motifleriyle bezenerek anlatıldığı filmde, “Deniz” karakterini Ece Dizdar, annesi “Saadet”i Tilbe Saran, babası “Ayhan”ı Taner Birsel ve üvey annesi “Ayşe”yi Nilüfer Açıkalın canlandırırken; diğer rollerde Pınar Töre, Tuğrul Tülek, Burak Altay, Gizem Erdem, Yekta Kopan ve Cengiz Çoşkun yer alıyor.

2017 yılında başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı “Siyah Beyaz Aşk” dizisinde İdil Yaman karakterini canlandırdı.

2017 yılında Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği sadece internet üzerinden yayınlanan “Görünen Adam” dizisinde Erkan Kolçak Köstendil, Osman Sonant, Selim Bayraktar, Ece Dizdar, Betül Akdeniz ile beraber oynadı.

Ece Dizdar, 2017 yılında Craft Tiyatro'da Başak Daşman ve Merve Dizdar'la birlikte yazar Stef Smith’in oyunu "Yutmak" adlı oyununda rol aldı.

Ödülleri :

2015 - 6. Malatya Uluslararası Film Festivali - En iyi kadın oyuncu (Çekmeceler)

2016 - 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü (Çekmeceler)

Reklamları :

2003 - İçim Pudding

2003 - Lipton Demlik Poşet

2007 - Çerezza

2008 - Dove -

2008 - Vodafone

2009 - Selpak

2010 - Siemens

Rol aldığı Tiyatro Oyunları :

2017- Yutmak: Stef Smith - Craft Tiyatro,

2012-2013 - Altın Ejderha : Roland Schimmelpfennig - Dot Tiyatrosu,

2012 - İki Kişilik Bir Oyun : Yekta Kopan - Dot Tiyatrosu

2009-2010-2011 - Shopping And Fucking : Mark Ravenhill - Dot Tiyatrosu, Yön: Murat Daltaban

2009 - Vur/Yağmala/Yeniden : Mark Ravenhill - Dot Tiyatrosu, Yön: Murat Daltaban

2008 - Kız Tavlama Sanatı : Rebecca Gilman - Talimhane Tiyatrosu, Yön: Mehmet Ergen

2008 - My Name İs Red : Orhan Pamuk - BBC Radyo tiyatrosu, Yön: John Dryden, Londra

2007 - Startle Response, Young Vic tiyatrosu, Yön: Samantha Ellis, Londra

2006 - Sugar And Snow, BBC-Radio 4 Radyo Tiyatrosu, Londra,

2006 - Birds Wıthout Wıngs : Kate Arkell - Eastern Angles Tiyatrosu, Yön: Ivan Cutting, Londra

2005 - Leyla, Natıonal Theatre Studyoları, Yön: Robin Hooper, Londra

2004 - Release The Beat, Arcola Tiyatrosu, Yön: Mehmet Ergen, Londra

2003 - Pof ve Paf : Ergun Sav - İstanbul Devlet Tiyatrosu,

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017 - Siyah Beyaz Aşk (İdil Yaman) (TV Dizisi)

2017 - Görünen Adam (Zühtü) (TV Dizisi)

2017 - Fi (Nazlı) (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2016 - Arkadaşlar İyidir (Leyla (Merve'nin Annesi)) (TV Dizisi)

2016 - Ruh ikizi/Soul Mate (Kısa Film)

2015 - Beş Kardeş (Şevval) (TV Dizisi)

2014 - Çekmeceler (Deniz) (Sinema Filmi)

2013 - 2014 - Güneşi Beklerken (Melda) (TV Dizisi)

2012 - Şubat (Yeşim) (TV Dizisi)

2011 - Karakol - Herkes Adalet İster (Dicle) (TV Dizisi)

2011 - Al Yazmalım (Funda) (TV Dizisi)

2009 - Act of God (Waitress) (Sinema Filmi)

2007 - Gettıng It On (Sinema Filmi)

2005 - Percy Cırcus (Sinema Filmi)

2004 - Simbiyotik (Sinema Filmi)

2004 - Hayalet (Funda) (TV Dizisi)

2003 - Esir Şehrin İnsanları (Patric`in Karısı) (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (Selin) (TV Dizisi)