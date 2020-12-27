Valve açıkladı: 2020 Yılının En Çok Satan ve En Çok Oynanan Steam OyunlarıKoronavirüsle mücadele eden Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan hayatını kaybetti!Kahramanmaraş'ta kısıtlamada çıkan kavgaya 900’er lira cezaEskişehir'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları hırsızları durduramadı!Ece Erken avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı!Kocaeli'de kablo hırsızlığını meslek edinen baba oğul yakalandıİçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesini yayımladı! İşte yeni yasaklarHastane personelinin verdiği mesajdan tam 15 gün sonra acı haber geldi!İntihar etmek isteyen vatandaşı polis dakikalarca ikna etmeye çalıştı!İntihar ettiğini öldükten 1 gün sonra sosyal medyadan duyurdu!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ece Erken avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı!

Ece Erken avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı!

Evli ve iki çocuk babası olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulan ve Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinden ayrılmasının ardından aşkını gizlemekten çekinmeyen Ece Erken'den ayrılık mesajı geldi.

Ece Erken avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı!

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı günlerce konuşulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinden ayrılmasının ardından aşkları dolu dizgin devam eden çiftten ayrılık haberi geldi.

Ece Erken avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı!

Geçtiğimiz temmuz ayında da yollarını ayıran ancak sonrasında barışan ikili, Ağustos'ta buzları eriterek beraber Bodrum'da aşk tazelemişti.

Ece Erken avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı!

"BENİM DE HAYATIMDA KİMSE YOKTUR"

Ünlü çiftten Ece Erken de şarkıcı Murat Dalkılıç tarzında bir açıklama yaparak ayrılık haberini duyurdu. Ünlü sunucu paylaşımında "Benim de hayatımda kimse yoktur" dedi.

Ece Erken avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı!

Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Melis Sezen sosyal medya hesabından yaptığı  "Herkese selam, bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler" açıklamasıyla aşk iddialarını inkar etmişti.

NELER OLMUŞTU?

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı günlerce konuşulmuştu. Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT