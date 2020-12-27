Ece Erken avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı!

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı günlerce konuşulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinden ayrılmasının ardından aşkları dolu dizgin devam eden çiftten ayrılık haberi geldi.

Geçtiğimiz temmuz ayında da yollarını ayıran ancak sonrasında barışan ikili, Ağustos'ta buzları eriterek beraber Bodrum'da aşk tazelemişti.

"BENİM DE HAYATIMDA KİMSE YOKTUR"

Ünlü çiftten Ece Erken de şarkıcı Murat Dalkılıç tarzında bir açıklama yaparak ayrılık haberini duyurdu. Ünlü sunucu paylaşımında "Benim de hayatımda kimse yoktur" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Melis Sezen sosyal medya hesabından yaptığı "Herkese selam, bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler" açıklamasıyla aşk iddialarını inkar etmişti.

NELER OLMUŞTU?

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı günlerce konuşulmuştu. Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.

