Serkan Uçar kimdir? Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar'ın babası Serkan Uçar ve ailesi ile ilgili Demet Akalın'ın söylediklerini canlı yayında bir bir açıkladı. Demet Akalın'ın tapelerinde ifşa etmekle tehdit eden Ece Erken zehir zemberek açıklamalar yaptı. Ece Erken bu gün sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz Programında Şarkıcı Demet Akalın'ı ağır sözlerle tehdit edip ateş püskürdü.

Erken canlı yayında şunları söyledi:

"Beni yıllardır tanıyorsunuz,ben özel hayatımla ilgili gereken zamanda konuşurum biliyorsunuz. Ama bu gün en şeffaf halimle konuşacağım en saf halimle konuşacağım. 40 yaşındayım bir tane evladım var 3,5 yaşında. Maalesef Uçar olan bir biyolojik babası var. Serkan Uçar oğluma babalık yapmıyor. Şuanda ben Serkan Uçar, annesi Halime Uçar ve elti Güldeniz Uçar ile mahkemeliğim."

''ÖFKE KONTROLÜ YOK''

Neden mahkemelik olduğunu ise Erken şu sözlerle açıkladı "Öfke kontrolü olmayan çocuğumun babası Serkan Uçar Eylem'i evinde yatılı olarak istiyor. Daha önce Güldeniz Uçar(elti) ve Serkan Uçar başka magazin programlarında yazışmalarını görmüşsünüzdür benden ne kadar nefret ettiklerini. Ben çocuğumu bu ailede yatılı kalmasını istemiyorum. Eğer mahkeme böyle bir karar verirse başımın üstüne. Ama çocuğumu Uçar ailesiyle sadece uzmanlar gözetiminde görüştürmek istiyorum. Sadece bir nafaka var nafakayı da 3 ayda bir alıyorum. Serkan Uçar nafakayı da çok gördü nafaka indirimine gitti o davada devam ediyor. "

SERKAN UÇAR'I DEMET AKALIN İFŞA ETTİ!

''Demet Akalın Serkan Uçar'ın başka bir aileyi 500 bin euro dolandırdığını ve bu ailenin benimle ilgili hain planları olduğunu iddia eden Demet Akalın bu aileyi takibe alarak ' Biz çok eski dostuz diyor' tüm yazışmaları göstereceğim.''

Demet Akalın’a senin foyanı ortaya çıkarırım diyerek tehdit eden Erken açtı ağzını yumdu gözünü.

DEMET AKALIN'IN GERÇEK YÜZÜ BU!

İnsanların bu kadar kötü olduğuna inanmak istemiyorum. Demet Akalın'ın gerçek yüzü bu ama.. Gülben'le küstü Erhan Çelik'i takibe aldı bu böyle bir insan.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER!

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken, Türk televizyon sunucusudur. Baba tarafı Samsun'ludur. Babası subay olduğundan dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Lise mezunudur.

Göz Rengi:Mavi-Yeşil

Boy:1.68

Kilo:51

Öğrenim Durumu:Beşiktaş Atatürk Lisesi

Dinlediği Müzik Türü:Pop

Sevdiği Yemek:Spagetti

İlgilendiği Spor Dalları:Tenis, binicilik, kar kayağı, izleyici olarak futbol

Tuttuğu Takım:Beşiktaş

Aşk:Hiç yaşamadığım bir duygu

Hobiler:Araba sürmek, müzik, sinema

Fobiler:Başarısızlık, yanlış anlaşılmak, insanları üzecek bir davranışta bulunmak.

Yabancı Dil:Çok iyi derecede İngilizce

Gelecekten Beklentisi:İyi bir haber spikeri olmak

Örnek Aldığı İnsan:Herkesten birşeyler kapıyorum

Sunuculuk Kariyeri:Kral TV, Star, Kanal 6, Number One TV, Genç TV, Show TV

SERKAN UÇAR KİMDİR?

Serkan Uçar kaç yaşında?

Ece Erken'in boşandığı eşi Serkan Uçar hakkında yeni bir haber gündeme geldi. 2 yıl önce kendinden 11 yaş büyük olan Ece Erken ile evlenen Serkan Uçar şimdilerde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Varlıklı bir ailenin oğlu olan Serkan Uçar babası Nurettin Uçar ile galericilik yapıyor. 2 yıl önce Ece Erken ile gizlice evlenen Serkan Uçar 1989 doğumlu.

Ece Erken’in eşi Serkan Uçar, babası Nurettin Uçar ile beraber galericilik yapıyor. Ece Erken’in kayınpederi Nurettin Uçar, çiftin nikahlanmasına erkek çocuğunun hesaplarını dondurarak tepki göstermişti.

Ece Erken için “bu kız bize uymaz” diyen baba Nurettin Uçar başından beri bu evliliğe karşıydı. Ece Erken’in eşi Serkan Uçar tanınmış kişi sunucudan tam 11 yaş küçük, başka bir deyişle 25 yaşında.

Ece Erken ile Serkan Uçar 5 aylık aşkın ardından Haziran 2015'te evlenmişti. Çiftin oğlu eymen geçen Nisan'da dünyaya geldi.

Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Temmuz'da olaylı bir ayrılık süreci başladı. Ece Erken ile Serkan Uçar birbirlerini ağır bir dille suçladılar. Ekim'de boşandılar ama Serkan Uçar Ece Erken'in peşini bırakmıyor.