Ece Erken eşini silahlı saldırıda kaybetmişti! Instagram hesabından katili paylaştı!

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden olan ve sunucu Ece Erken'in eşi olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022 Çarşamba günü İstanbul Bakırköy, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda restoranda meydana geldi. Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında çıkan tartışma sonrası Kadir Yasak isimli kişi önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünü daha sonra ise Mahmutyazıcıoğlu'nu silahla vurdu. Olayda Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti..

KATİLLERİ PAYLAŞTI

Ece Erken kocasının katillerini bu gece kişisel instagram hesabından paylaştı. Erken paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"İki zanlı yakalandı peki Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman isimli zanlıların yakalanması için ne bekliyorsunuz? Bu gözü dönmüş katiller kocamı öldürdü! Hala neden yakalanmadılar! Sorumlular kimler! Allah rızası için @emniyetgm yardım istiyorum, kamera kayıtları ortada, kocamın kanı yerde kalmasın"

Erken diğer paylaşımlarında da katillerin yakalanması istediğini belirterek isimlerini paylaştı.