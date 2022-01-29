Ece Erken, ilk kez kamera karşısına geçti! Ağlamaktan içi çıktı, Süleyman Soylu'ya teşekkür etti! "O kadar korkuyorum ki..."

Geçtiğimiz yıl birlikteliklerini evlilikle devam ettiren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu, ölüm ayırdı. Geçtiğimiz gün bir balık restoranında cinayete kurban giden Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatı ardından eşi Ece Erken, ilk kez konuştu. Duygularını Show Ana Haber'e anlatan ünlü sunucu, gözyaşları içerisinde yaşadığı zorlu süreci anlattı.

"EŞİMİ KASTEN ÖLDÜRDÜLER"

Yaşadığı korku dolu anları kameralara anlatan Erken, ağlarken konuşmakta zorluk çekti. Eşinin vurulduğu haberini aldığı anları anlatırken "Bana önce vuruldu dediler, gittim hemen. O kadar kötüydü ki, keşke ben ölseydim dedim. Eşim kasten öldürüldü. Eğer amaçları korkutmak olsaydı, bir kere sıkmış zaten bacağına defolup gitsene değil mi? Hayır, öldürmüş" ifadelerini kullandı.

"O KADAR KORKUYORUM Kİ"

Konuşması esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Ece Erken, "İçişlerimi Bakanı Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim. Katilleri hemen buldular. Ama erken çıkacaklar diye çok korkuyorum" şeklinde konuştu.