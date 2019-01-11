Ece Erken Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ECE ERKEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 11.Mayıs.1978

Ece Erken kaç yaşında : 41

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Talk-Show Sunucusu

Ece Erken doğum yeri : Çorlu

ECE ERKEN BİYOGRAFİSİ

Sabah Şekerleri programıyla tanınmıştır.

Ece Erken, 11 Mayıs 1978tarihinde Çorlu’da doğmuştur.Aslen Samsun’ludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde bitirdi. Babasıyla annesi ayrıldı; Ece Erken, annesiyle Beşiktaş’da Polat Residence’da yaşıyor. Bir abisi var.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs’ta Bayrak Radyo Televizyonunda başladı. Sonra sırasıyla; Ankara’da Radyo Vizyon’da ve Radyo Genç’te çalıştı. Ardından İstanbul’a geldi ve Kral TV’de işe başladı. Kral TV’den sonra ise, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva’da çalıştı.

Televizyonculuk kariyerine ilk Star Tv’de başladı. Daha sonra, Kanal 6, Number One TV, Genç TV’de çalıştı. 4 yıl Show TV’de program yaptı. Kanal 1′de sunuculuk yaptı. ATV'de “Mavi Şeker” adlı programın sunuculuğunu yaptı. ATV'de Enbe Orkestrası ile birlikte “Enbeyaz Geceler” adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de "Aç Aç Kazan" adlı programı sundu. 2011 yılında ise Kanaltürk 'te Davut Güloğlu ile “Hayata Gülerken” adlı eğlence programını sundu. Beyaz TV'de yayınlanan “Tatlım Benim” adlı programı sundu.

2000 yılında TGRT kanalında oynayan “Nilgün” dizisinde başrolde oynadı. “Lise Defteri “adlı dizide Nil rolünde oynadı.

Ece Erken, 2012 yılında Ortadoğu'nun en önemli kahve markalarından "Mahmood Coffee"nin yeni reklam yüzü oldu.

Ece Erken, 1 Eylül 2008' tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar

24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Oynadığı Filmler ve diziler :

1999 - Nilgün

2002 - Aşk ve Gurur

2003 - Lise Defteri

2003 - Kuzenlerim

2009 - Mavi şeker

2010 - Gecekondu (Tv Programı)