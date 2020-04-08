Ece Erken kira isteyen ev sahibine sitem etti

Dün sosyal medya hesabından ev sahibi ile olan konuşmaları mesajları ifşa eden Ece Erken, korona var diyerek isyan etti.

"BENİM 3 EVİM VAR KİRA ALMADIM"

Ece Erken sitemini "Hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor da, ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa ne yapacağız? Benim 3 evim var İkisinden bu ay kira gelmedi, utandım söylemedim.." sözleriyle dile getirdi. Ayrıca Erken, '3600 lira aidat artı 12 bin 500 lira kira... Villada kalırdım' diyerek takipçilerini şaşırttı.

"EYMEN'İN ÇOCUKLARINA YETECEK KADAR GELİRİM VAR"

Ünlü sunucu, "18 yaşında sen ne yapıyordun bilmem ama ben aileme bakıyordum, 2. 3. el arabalara binip yatırım yaptım, evlerim var, Eymen'in çocuklarına yetecek gelirim var olay o değil kardeş..." dedi.