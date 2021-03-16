Ece Erken'den, Alişan ile Demet Akalın'ın barışması hakkında olay yaratacak sözler! Ünlü sunucu Ece Erken, Alişan ile Demet Akalın hakkında ilk kez yorumda bulundu. Barışmaları hakkında yorum yapan Erken, "Karakter olarak benziyorlar" dedi.

1 7 42 yaşındaki ünlü sunucu Alişan ve Demet Akalın'ın barışması hakkında ilk kez olay yorumda bulundu.