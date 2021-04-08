Ece Erken'den canlı yayında bomba itiraf: "Elilik teklifi aldım"

Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarından yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programına bugün telefon ile bağlanan oyuncu Ece Erken, yakın arkadaşı Seren Serengil'den gelen evlilik sorusu karşısında sessizliğini bozarak, teklif aldığını söyledi.

"EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM, TARİH BELLİ DEĞİL"

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun sunucuğunu üstlendiği magazin programı Söylemezsem Olmaz'da, bugün oğlu Eymen'in yaş günü haberi çıkan Ece Erken sürpriz yaparak canlı yayına bağlandı. Yakın arkadaşları ile Eymen hakkında sohbet eden Erken, yakın arkadaşı Serengil'den gelen evlilik ne zaman sorusuna ilk kez yanıt verdi. Canlı yayına bağlanan ünlü oyuncu evlilik teklifi aldığını ancak nikah tarihinin henüz belli olmadığını dile getirdi.

"MÜKEMMEL ANNE DEĞİLİM AMA"

Geçtiğimiz gün oğlu Eymen'in 7. yaş gününü kutlayan Ece Erken, sosyal medya üzerinden doğum videosunu yayınlayarak altına duygusal bir yazı yazdı. Erken, gönderisinde "Benim gözümün nuru,can,yol,hayat arkadaşım..7 nisan..yarın 7 den gün alıyorsun,ne çabuk geçti 6 yıl ama dolu dolu,her anını yakalayabildiğim,beraber geçirebildiğim için şükürler olsun.Tek başıma büyüttüm gibi gözükse de anneciğimin,babacığımın hakkını ödeyemem,Allah onlardan razı olsun,beni,bizi hiç yalnız bırakmadılar,abiciğim ve ailesi uzaktan da olsa hep destekti ve 6 yaşına getirdik Eymenikoyu,oğlum ve tüm çocuklar daha nice mutlu ve sağlıklı yıllar geçirir inşallah, ?Rabbimin değerli emaneti oğluma belki mükemmel bir anne değilim ama elimden geldiğince iyi bir anne olmaya çalıştım ve çalışacağım..iyi ki doğdun canım oğlum" ifadelerine yer verdi.