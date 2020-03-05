Ece Erken'den Nuray Sayarı'ya gönderme

Nuray Sayarı'nın durumunu programda ele alan Ece Erken ve Bircan Bali konu hakkında eleştiride bulundu. Ece Erken: “Eşim beni aldatsa ben ondan ne para talep ederdim ne de başka bir şey" dedi.

SADECE BOŞANIRDIM

“Eşim beni aldatsa ben ondan ne para talep ederdim ne de başka bir şey; sadece boşanırdım. ‘Yuvamı kurtarayım’ diye, ‘çocuklarım babalı büyüsün’ diye bir adamı kabul etmem. Adam aldatıyorsa bırakacaksın. dedi.