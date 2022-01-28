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  3. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarına boğulan Erken, "Keşke ben ölseydim" dedi

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarına boğulan Erken, "Keşke ben ölseydim" dedi

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun (42) cenazesi, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde toprağa verildi.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarına boğulan Erken, "Keşke ben ölseydim" dedi 1116

İstanbul Bakırköy'de dün gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.