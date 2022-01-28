Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarına boğulan Erken, "Keşke ben ölseydim" dedi
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşlarına boğulan Erken, "Keşke ben ölseydim" dedi
Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun (42) cenazesi, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde toprağa verildi.