Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü akşamı arkadaşı anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vurulma anı...

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden olan ve sunucu Ece Erken'in eşi olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022 Çarşamba günü İstanbul Bakırköy, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda restoranda meydana geldi. Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında çıkan tartışma sonrası Kadir Yasak isimli kişi önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünü daha sonra ise Mahmutyazıcıoğlu silahla vurdu. Olayda Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU VURAN KİŞİ BELLİ OLDU

İki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgisi bulunan 6 kişiyi tespit etti.

Olaya ilişkin olarak Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada," Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Kasten Öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın Kasten Yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.

DREJ ALİ'NİN YEĞENLERİ OLAYA KARIŞTI

Olayda haklarında gözaltı kararı verilen kişiler arasında Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak'ın yeğenleri Ali ve Kadir Yasak'ın bulunduğu öğrenildi. Olaya ilişkin konuşan açıklama yapan Drej Ali lakaplı Ali Yasak, "Avukat Şafak Bey'i öldürdüğü gerekçesiyle iki yeğenimin arandığı doğrudur. Kardeşim Mehmet Yasak'ın oğulları. Ancak ben Mehmet Yasak'la 20 yıldır konuşmuyorum. Aynı şekilde yeğenlerimi de son olarak 4 yıl önce annemin cenazesinde gördüm. Onlarla da hiçbir irtibatım yok" ifadelerini kullandı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN VURULMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Show Haber'in ulaştığı görüntülerde saldırganların restorana geldiği daha sonra Mahmutyazıcıoğlu'nu darp ettikleri görüldü. Akabinde Mahmutyazıcıoğlu'na 2 el ateş eden saldırganların yaralı olan Mahmutyazıcıoğlu'nu sürükleyip dışarı çıkarmaya çalıştıkları daha sonra bunu yapamayınca 2 el ateş ettikleri görüldü.

ARKADAŞI OLAY GECESİNİ ANLATTI

Öte yandan olayın yaşandığı anda Mahmutyazıcıoğlu'nun yanında olan arkadaşı Serkan Yazıcıoğlu Halk TV'den İsmail Saymaz'a anlattı.

İsmail Saymaz olaya ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Olay nasıl oldu?

İki genç adam masaya bodoslama geldi. Oturup konuşmak istediler. Şafak, tanıyordu. "Karşıya oturun, beş dakika bekleyin, geliyorum" dedi. "Tanıdık" dedi. Şafak gitti. Beş dakika oturdular. Bir el hareketi gördüm. Biri elini Şafak'ın omzuna doğru kaldırdı. Şafak'ın şoförü ayağa kalktı, "Ne oluyor?" deyince şoföre ateş ettiler. Dizinden vurdular. Sonra Şafak'a sıktılar. Yanda masada biri, "Yat abi yere" dedi. Ben masanın altına girdim. İlk mermiyle son mermi arasında geçen zaman 10 saniyedir, bana bir ömür gibi geldi.

Kaçtılar mı?

Oraları hatırlamıyorum. 30 saniye sonra ben çıktım, yoktu kimse. Ambulans çağırdık. Şoktayız. Ellerim titriyordu. Şafak kendindeydi bir ara. Hastaneye getirdiğimizde öldüğünü söylediler.

Şafak Bey, cinayetten önce bir sorundan söz etti mi?

İyiydi morali. Mutluydu. Gülüyorduk.

Ne hakkında konuşuyordunuz?

Mevzumuz da ne? Ben Sarıyer'de okul açıyorum. Altıncıyı yapıyorum, devlete bağışlıyorum. Onu konuşuyoruz. Bu ya, hayır işleri. Başkanımız (Orman'ı kastediyor) Amerika'ya gidecek. "Çocuklar sizi bir göreyim" dedi. Ondan buluştuk.

Olay sırasında Orman yanınızda mıydı?

Yoktu. Ben de kalkıyordum. Şafak, "Otur" dedi. Tweetlerini görüyordunuz. "Boşver, yazma, bize ne." dedim. "Senin dediğini yapacağım, söz" dedi. Bir okuldan yazmışlar, 400 öğrencisi varmış, bir şeyler lazımmış. "Onlara yardım edeceğim" dedi. Kolilerin fotoğrafını gösterdi. Üzerinde "Şafak" yazan. Yardım paketi. "Sen yapıyorsun, ben de yapacağım" dedi."