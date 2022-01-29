Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayında 19 adrese operasyon! Kadir Yasak'ın arasında olduğu 9 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden olan ve sunucu Ece Erken'in eşi olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022 Çarşamba günü İstanbul Bakırköy, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda restorandaki restoranda meydana gelen olayda aralarında alacak meselesi olan kişilerle tartışma yaşamıştı. Akabinde ise Kadir Yasak isimli kişi önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünü daha sonra ise Mahmutyazıcıoğlu'nu silahla vurdu.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Olayda Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmiş ve Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Hürriyet Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

KADİR YASAK GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 19 adrese baskın düzenleyen ekipler, cinayeti işlediği öne sürülen Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın aralarında bulunduğu 9 kişiyi daha gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü için hastaneye gönderilen şüpheliler, daha sonra emniyete götürülecek.

Soruşturma kapsamında olay günü gözaltına alınan U.C.B. ve G.K'nin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerinin, cinayete ilişkin çalışması devam ediyor.

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