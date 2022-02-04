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  3. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinde ifadeler ortaya çıktı! "Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı"

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinde ifadeler ortaya çıktı! "Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı"

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayında ifadeleri alınan zanlıların, "Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı" dedikleri ifade edildi.

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden olan ve sunucu Ece Erken'in eşi olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022 Çarşamba günü İstanbul Bakırköy, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda restoranda alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşamıştı. Daha sonra Kadir Yasak isimli kişi önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünü sonra ise Mahmutyazıcıoğlu'nu silahla vurdu. Olayda hayatını kaybeden  Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Hürriyet Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilmişti.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinde ifadeler ortaya çıktı! Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı

12 KİŞİ GÖZALTINA  ALINDI

Olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma kapsamında  İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 kişiyi gözaltına almıştı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüpheliler, yeniden Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinde ifadeler ortaya çıktı! Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı

EK GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Savcılık, zanlılar için ek gözaltı süresi istedi. Savcılığın talebini değerlendiren nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 12 şüpheli hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verilmesine hükmetti.

Zanlılar, ek gözaltı kararının ardından yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu kararla birlikte 11 şüpheli hakkında ikinci kez 4 günlük gözaltı kararı verilmiş oldu.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinde ifadeler ortaya çıktı! Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı

SALDIRIYI PLANLAMIŞLAR

 

Milliyet'in haberine göre sorguları devam eden  cinayetin tetikçisi Kadir Yasak ve ağabeyi Ali Yasak ile diğer zanlıların ifadelerine göre olayın alacak- verecek meselesi nedeniyle geçtiğimiz Aralık ayında bir görüşme gerçekleştiren taraflar anlaşamayınca Kadir ve Ali Yasak kardeşlerin saldırıyı planladıkları belirlendi.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinde ifadeler ortaya çıktı! Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı

 MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN SİLAHLA VURULDUKTAN SONRA YERDE SÜRÜKLENMESİ

Olaya ilişkin görüntülerde Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla vurulduktan sonra yerde sürüklenerek dışarıya çıkarılması, zanlılara soruldu. Zanlıların," Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı” diye cevap verdikleri ifade edildi.   Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin haftaya salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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