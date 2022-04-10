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  3. Ece Erken’in ölen eşinin saatini sattığı iddiası Seren Serengil’i çileden çıkarttı: “Benim ağzımı açtırmasınlar”

Ece Erken’in ölen eşinin saatini sattığı iddiası Seren Serengil’i çileden çıkarttı: “Benim ağzımı açtırmasınlar”

Ece Erken hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Ece Erken’in ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun saatini sattığı iddia edildi. Bu iddialar Seren Serengil’i çok kızdırdı.

Ece Erken’in ölen eşinin saatini sattığı iddiası Seren Serengil’i çileden çıkarttı: “Benim ağzımı açtırmasınlar”

Ünlü sunucu Ece Erken hakkında inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Ece Erken, ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun milyonluk saatini sattı. Ortaya atılan iddialar üzerine ise Ece Erken’den cevap gecikmedi. Erken, sosyal medya hesabından hesabındaki parayı takipçileriyle paylaştı.

Ece Erken’in ölen eşinin saatini sattığı iddiası Seren Serengil’i çileden çıkarttı: Benim ağzımı açtırmasınlar

“BENİM AĞZIMI AÇTIRMASINLAR”

İddialara sinirlenen Seren Serengil konuya dair açıklamalarda bulundu.  Ünlü sunucu Seren Serengil büyük bir tepki göstererek soysa medya üzerinden çıkan haberin altına yorum yaptı. Serengil, "Saatini satanlar var ama onlar bende hatta öldüğü gün kolundan alan da kim o da bende benim ağzımı açtırmasınlar" ifadelerini kullandı.  

Ece Erken’in ölen eşinin saatini sattığı iddiası Seren Serengil’i çileden çıkarttı: Benim ağzımı açtırmasınlar

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