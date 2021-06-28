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  3. Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlenmesine Seren Serengil'den şoke eden yorum!

Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlenmesine Seren Serengil'den şoke eden yorum!

Bugün sosyal medya hesabından sürpriz bir şekilde paylaşım yaparak Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlendiklerini duyuran Ece Erken'e Seren Serengil'den herkesi şaşırtan bir yorum geldi.

Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlenmesine Seren Serengil'den şoke eden yorum!

Sürekli ayrılıp barıştığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlendiklerini sosyal medya hesabından duyuran Ece Erken, "Herkese selam biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." notunu eklemesi üzerine paylaşıma beğeni ve tebrik yorumları yağdı.

YORUMU OLAY OLDU

Sürpriz bir şekilde evlenerek herkesi şaşkına uğratan ikiliye tebrik mesajları yağarken Seren Serengil'in yaptığı yorum olay oldu.

Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlenmesine Seren Serengil'den şoke eden yorum!

50 yaşındaki sunucu yakın arkadaşı Ece Erken'in evlilik paylaşımına, "A... ne zaman evlendiniz?"  küfürlü yorumu atarak şaşkınlığını dile getirirken herkesi şaşırttı. 

Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlenmesine Seren Serengil'den şoke eden yorum!

{TITLE_STRIP}Aşkları olay olmuştu! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu muratlarına erdi! Evlilik haberini işte böyle duyurdular

 

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