Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu muhabirleri tehdit etti

Evliyken yaşadıkları aşkla gündeme gelen Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu Nişantaşı'nda bir mekanda birlikte görüntülendi.

Tüm yazı Bodrum'da beraber tatil yaparak geçiren Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul'a döndü. Nişantaşı'nda bir kafede romantik anlar yaşarken görüntülendikleri anlayan Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak kendisini görüntüleyen muhabirlere tehditler savurdu.

"Bizi izin almadan çekemezsiniz" diyen avukat Mahmutyazıcıoğlu üzerine yürüdüğü basın mensuplarını "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizinle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diye tehdit etti.

Bu sırada Ece Erken'in masada tepkisiz bir şekilde oturması dikkatlerden kaçmadı.