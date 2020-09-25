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Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu muhabirleri tehdit etti

Sunucu Ece Erken bir dönem evliyken aşk yaşadığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. Mahmutyazıcıoğlu görüntülendiğini anlayınca ortalık karıştı.

Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu muhabirleri tehdit etti

Evliyken yaşadıkları aşkla gündeme gelen Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu Nişantaşı'nda bir mekanda birlikte görüntülendi.

Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu muhabirleri tehdit etti

Tüm yazı Bodrum'da beraber tatil yaparak geçiren Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul'a döndü. Nişantaşı'nda bir kafede romantik anlar yaşarken görüntülendikleri anlayan Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak kendisini görüntüleyen muhabirlere tehditler savurdu.

Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu muhabirleri tehdit etti

"Bizi izin almadan çekemezsiniz" diyen avukat Mahmutyazıcıoğlu üzerine yürüdüğü basın mensuplarını "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizinle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diye tehdit etti.

Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu muhabirleri tehdit etti

Bu sırada Ece Erken'in masada tepkisiz bir şekilde oturması dikkatlerden kaçmadı.

Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu muhabirleri tehdit etti

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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