Ece Gürsel Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ECE GÜRSEL KİMDİR?

Doğum tarihi : 11.Aralık.1982

Ece Gürsel kaç yaşında : 37

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Model, Şarkıcı

Ece Gürsel doğum yeri : Antalya

ECE GÜRSEL BİYOGRAFİSİ

Ece Gürsel, 11 Aralık 1982 tarihinde Antalya’da doğmuştur. Annesi Yıldız Gürsel’dir. Babası Tayfun Gürsel eski milli futbolcudur. Anne babası boşanmıştır. Burçe Gürsel adında ablası vardır. Antalya’da Barbaros İlkokulu'nu ve Atatürk Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Antalya Koleji'ne gitti. Bir süre burada okuduktan sonra lise öğrenimini Akdeniz Koleji'nde tamamladı.

Ece Gürsel, 2002 yılındaAkdeniz Üniversitesiİktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

"Antalya Koleji"nde okuduğu yıllarda basketbol ile profesyonel olarak ilgilenmesinin yanısıra sessiz sedasız müzikle de ilgilenmeye başladı. Geçirdiği ciddi sakatlık sonucu spor hayatına veda etmesinin ardından fizik avantajından dolayı modelliğe başlama kararı aldı.

Ece Gürsel, 1998 yılında modellik yapmaya başladı. 1999 yılında Miss Model Of Turkey yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

2000 Star TV Güzellik Yarışması 2.si oldu. Yarışma sonrası Almanya Cosmopolit Ajans ile anlaşma imzaladı.

2002 yılında İstanbul'a yerleşti. Başak Gürsoy Ajans'la 2 yıl mankenliğe devam etti. 2003 yılında Best Model Turkey 2.si seçildi. 2003 yılında Malezya'da Best Model International'da ülkemizi temsil ederek 90 ülke içerisinden 4. seçildi. Aynı yarışmada Best Body Vücut Güzeli seçildi.

Güzellik ve modellik yarışmalarında aldığı önemli dereceler sonucunda yurt dışında da uzun yıllar modellik yapan Gürsel, Türkiye'de de bu sayede üne kavuştu. Podyumların, ayrıca sunuculukta da gösterdiği başarısı ile ekranların aranılan isimleri arasına girdi.

Ece Gürsel'in Hıncal Uluç'la birlikte bir dergiye verdiği poz ile hayatı değişti. 2005yılında Haftalık dergisinin Sevgililer Günü sayısına Hıncal Uluç’la birlikte kapak oldu. Bu da onun ününe ün katmasına neden oldu.

2008 yılında Elif Nun İçelli'den şan, nota ve nazariyat eğitimi almaya başladı. Daha sonra mankenliğin yanı sıra şarkıcılığa başladı ve 2011 yılında birçoğunun söz ve müziği kendisine ait olan “Yarı Farkında” adlı albümü çıkardı. İlk albümün ardından, yoğun konser programları ile yine adından sıkça söz ettirdi. Aynı yıl, yaptığı müzik tarzı gereği eğitimine, Türkiye'nin önde gelen rock gruplarından, "Pentagram"ın eski solisti "Murat İlkan" ile devam etme kararı aldı.

2012 yılında Yalan Dünya dizisinde konuk oyuncu olarak bulundu.

Ece Gürsel, yabancı dil olarak İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Albümleri :

2011 - Yarı Farkında

2014 - Sadece

2015 - Aptal Olma