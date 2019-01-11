Ece Hakim Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
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ECE HAKİM KİMDİR?
Doğum tarihi : 10.Haziran.1998
Ece Hakim kaç yaşında : 21
Kilo & Boy :
Burcu : İkizler
Meslek : Dizi Oyuncusu
Ece Hakim doğum yeri : İstanbul
ECE HAKİM BİYOGRAFİSİ
“Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin oyuncusudur.
Ece Hakim, 10 Haziran 1998 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nden tamamladı. Üniversite eğitimi için Amerika’daki Harvard Üniversitesi'ni %100 burslu kazanan Ece Hakim, 2017 yılında Harvard Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi alacak.
Ece Hakim, Gaye SökmenAjans'ına bağlı olarak oyunculuk yapmaktadır. 2004 yılında 6 yaşında iken “Anlat İstanbul” filminde yönetmenliğini Ömür Atay’ın yaptığı “Kırmızı Başlıklı Kız” öyküsünde İdil Üner, Fikret Kuşkan, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Ercan (oyuncu) ile birlikte oynayarak oyunculuğa başlamıştır.
2011 - 2014 yılları arasında başrollerinde Songül Öden, Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Özge Özder, Evrim Solmaz, Deniz Uğur’un oynadığı “Umutsuz Ev Kadınları” dizisinde Songül Öden’in canlandırdığı karakterin kızı Gamze Akengin karakterini canlandırmıştır.
2015 yılında başlayan “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakterinin kızı Zeynep Çakırbeyli karakterini Ece Hakim canlandırırken Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Kenan Çoban ile beraber rol aldı.
Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2015 - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Zeynep Çakırbeyli) (TV Dizisi)
2011 - 2014 - Umutsuz Ev Kadınları (Gamze) (TV Dizisi)
2011 - Aşk ve Ceza 2. Sezon (TV Dizisi)
2008 - Gece Gündüz (Lale Atakan) (TV Dizisi)
2007 - Kelebek Çıkmazı (Küçük Şeyda) (TV Dizisi)
2006 - İyi ki Varsın (Aymelek) (TV Dizisi)
2006 - Candan Öte (Küçük Gülen) (TV Dizisi)
2004 - Yağmur Zamanı (Naz Çağlar) (TV Dizisi)
2004 - Avrupa Yakası 1. Sezon (İlksen) (TV Dizisi)
2004 - Anlat İstanbul (Küçük Kız) (Sinema Filmi)
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