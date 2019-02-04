Ece Kavran kimdir? Ozan Güven modacı sevgilisiyle aşka geldi!

Şu sıralar Don Kişot'um Ben oyunuyla gündemde olan Ozan Güven'in modacı Ece Kavran' yen bir aşlka yelken açtı. Bir dönemin ‘gazinocular kralı’ olarak bilinen Osman Kavran’ın torunu Ece Kavran Ozan Güven'i öpmelere doyamadı. Peki Ece Kavran kimdir?

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre; Son olarak Fi dizisinde rol alan, şu sıralar ise tiyatroda Don Kişot'um Ben oyunuyla izleyici karşısına çıkan Ozan Güven, güneşli hafta sonunun tadını Bebek’te çıkardı.

43 yaşındaki oyuncu, önceki gün modacı arkadaşı Ece Kavran’la kahvaltı keyfi yaparken görüntülendi.



Öpüşürken de objektiflere yansıyan ikiliden Güven, muhabirlerin soruları karşısında sadece “Arkadaşız” dedi.



Geçtiğimiz günlerde Karadağ’dan ev aldığı yönünde haberler çıkan Güven “Madem ev almışım anahtarlarımı getirsinler. Almadım ev falan, hepsi yanlış bilgi” diye konuştu.

ECE KAVRAN KİMDİR?

Bir dönemin 'Gazinocular Kralı' Osman Kavran'ın torunudur. KüçükÇiftlik Park’ın yönetim kurulu üyelerinden Ece Kavran, hem aile şirketinde çalışıyor hem de kendi moda markası Urun‘ü büyütüyor.