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Ece Ronay kimdir, nereli, kaç yaşında? Ece Ronay evlilik teklifi mi aldı?

Evleneceği iddia edilen Ece Ronay'ın kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde Ece Ronay kimdir, nereli, kaç yaşında? Ece Ronay evlilik teklifi mi aldı? sorularının yanıtına yer verdik.

Ece Ronay kimdir, nereli, kaç yaşında? Ece Ronay evlilik teklifi mi aldı?

Baba Yorgun, Şiki Şiki ve Karpuz şarkılarıyla tanınan şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evlilik teklifi aldığını duyurması üzerine kim olduğu merak konusu oldu. Peki Ece Ronay kimdir, nereli, kaç yaşında? Ece Ronay evlilik teklifi mi aldı? İşte detaylar...

ECE RONAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Son dönemin yıldızı parlayan genç sanatçılarından olan Ece Ronay Taylan 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakırlı olan Ece Ronay, 28 yaşındadır. 

Ece Ronay 'Karpuz' isimle şarkısına çektiği albümle popülerliğe kavuştu. Karpuz isimli şarkısının kısa sürede milyon dinlenmesiyle diğer şarkılarını çıkarmaya devam eden Ece Ronay, günden güne daha çok tanınmaya başladı.

Kısa zamanda geniş hayran kitlelerine ulaşan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, oğlak burcudur. Ece Ronay'ın boyu 1.67 cm ve 55 kilodur. Ece Ronay şarkıcı kimliğinin yanı sıra dobra bir karaktere sahip olmasıyla da tanınır.

Ece Ronay kimdir, nereli, kaç yaşında? Ece Ronay evlilik teklifi mi aldı?

ŞARKILARI

Karpuz
Şiki Şiki
Sevesim 
KarpuzKarpuz 
Kes Lan
Hıyar 
Boş Laflara Gelemem feat Kong-Kes Lan
Şiki Club Mod

ECE RONAY EVLİLİK TEKLİFİ Mİ ALDI?

28 yaşındaki Ece Ronay Taylan, Instagram hesabın üzerinden evlilik teklifi aldığını duyurdu. İş adamı sevgilisiyle birlikte olduğunu ve klip çekimine gelip sürpriz evlilik teklifi geldiğini açıklayan Ece Ronay sevgilisinin sosyal medya ile ve sanat camiasından biri olmadığını ve bu yüzden de şimdilik yüzünü göstermeyeceğini söyledi.

Ece Ronay kimdir, nereli, kaç yaşında? Ece Ronay evlilik teklifi mi aldı?

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