Baba Yorgun, Şiki Şiki ve Karpuz şarkılarıyla tanınan şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evlilik teklifi aldığını duyurması üzerine kim olduğu merak konusu oldu. Peki Ece Ronay kimdir, nereli, kaç yaşında? Ece Ronay hamile mi? İşte detaylar...

ECE RONAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Son dönemin yıldızı parlayan genç sanatçılarından olan Ece Ronay Taylan 17 Kasım 1998 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakırlı olan Ece Ronay, 23 yaşındadır.

Ece Ronay 'Karpuz' isimle şarkısına çektiği albümle popülerliğe kavuştu. Karpuz isimli şarkısının kısa sürede milyon dinlenmesiyle diğer şarkılarını çıkarmaya devam eden Ece Ronay, günden güne daha çok tanınmaya başladı.

Kısa zamanda geniş hayran kitlelerine ulaşan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, oğlak burcudur. Ece Ronay'ın boyu 1.67 cm ve 55 kilodur. Ece Ronay şarkıcı kimliğinin yanı sıra dobra bir karaktere sahip olmasıyla da tanınır.

ŞARKILARI

Karpuz

Şiki Şiki

Sevesim

KarpuzKarpuz

Kes Lan

Hıyar

Boş Laflara Gelemem feat Kong-Kes Lan

Şiki Club Mod

ECE RONAY HAMİLE Mİ?

Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında; Ece Ronay'ın iki buçuk aylık hamile olduğu iddia edildi. Bu iddiaların ardından sessizliğini bozan sosyal medya fenomeni, konuya açıklık getirerek hamile olduğunu doğruladı.