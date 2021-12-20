Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in ifadesi karşısında çılgına döndü! Yasmin Erbil'e uyarıda bulundu! "Evde çok açık giyinme"
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in ifadesi karşısında çılgına döndü! Yasmin Erbil'e uyarıda bulundu! "Evde çok açık giyinme"
Geçtiğimiz aylarda Ece Ronay, klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "taciz" ve "hakaret" sebebiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Erbil'in ifadesi karşısında sinirlerine hakim olamayan Ronay, Yasmin Erbil'e uyarıda bulundu.