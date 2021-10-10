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  3. Ece Ronay'dan sonra Aygün Aydın'dan Mehmet Ali Erbil itirafı! " Etek altından elini sokmuştu"

Ece Ronay'dan sonra Aygün Aydın'dan Mehmet Ali Erbil itirafı! " Etek altından elini sokmuştu"

Geçtiğimiz günler magazin dünyasını sarsan, ünlü fenomen Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil taciz ifşası ülkede deprem etkisi yaratmıştı. Günlerce konuşulan olayın ardından, "Hakan Sabancı'nın belalısı" olarak bilinen Aygün Aydın da Mehmet Ali Erbil için ifşa iddiasında bulundu!

Ece Ronay'dan sonra Aygün Aydın'dan Mehmet Ali Erbil itirafı! " Etek altından elini sokmuştu"

Magazin gündemine bomba gibi oturan Mehmet Ali Erbil'in genç şarkıcı Ece Ronay'a sözlü tacizde bulunmasının ardından, Ronay geri adım atmadı. Mehmet Ali Erbil'i sosyal medyada rezil etmekten beter eden genç kadın olayı yargıya taşıyınca, ünlü sunucu Erbil, çareyi Ronay'ın nişanlısıyla buluşmakta bulunca olaylar iyice alev almıştı. Yaşanan olayların ardından son olarak, Hakan Sabancı itiraflarıyla gündemden düşmeyen Aygün Aydın da, ünlü şovmen hakkında taciz iddiasında bulundu. 

Ece Ronay'dan sonra Aygün Aydın'dan Mehmet Ali Erbil itirafı! " Etek altından elini sokmuştu"

"ETEĞİNİN ALTINDAN ELİNİ SOKMUŞTU"

Aygün Aydın, lise yıllarında Mehmet Ali Erbil'in arkadaşına tacizde bulunduğunu iddia ederek, "Lise yıllarında arkadaşlarımla kahve içerken arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu. Şok olmuştuk kız 3 gün kendini toparlayamamıştı. Şimdi evli mutlu çok şükür" ifadelerini kullandı.

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